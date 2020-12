Stash, perché non può abbracciare sua figlia? Le sue parole (Di venerdì 4 dicembre 2020) Stash è diventano papà, ma ancora non ha potuto tenere tra le braccia la sua piccola Grace, ecco il racconto del giovane cantante che ha molto commosso il web. Giulia Belmonte e Antonio Fiordispino sono diventanti genitori, l’annuncio della gravidanza è arrivato nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantante visibilmente commosso ha condiviso la notizia con il pubblico che tanto lo ha amato. Proprio nel talent della De Filippi, Stash ha conosciuto il successo con i The Kolors ed’è stato importante per i suoi fan essere resi partecipi di questa notizia bellissima. Così come sono stati felici di apprendere della nascita della piccola Grace. LEGGI ANCHE>>>“È nata”, l’annuncio di Stash fa impazzire i fan: il primo scatto da papà Stash, perché non può ... Leggi su chenews (Di venerdì 4 dicembre 2020)è diventano papà, ma ancora non ha potuto tenere tra le braccia la sua piccola Grace, ecco il racconto del giovane cantante che ha molto commosso il web. Giulia Belmonte e Antonio Fiordispino sono diventanti genitori, l’annuncio della gravidanza è arrivato nel corso dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi, il cantante visibilmente commosso ha condiviso la notizia con il pubblico che tanto lo ha amato. Proprio nel talent della De Filippi,ha conosciuto il successo con i The Kolors ed’è stato importante per i suoi fan essere resi partecipi di questa notizia bellissima. Così come sono stati felici di apprendere della nascita della piccola Grace. LEGGI ANCHE>>>“È nata”, l’annuncio difa impazzire i fan: il primo scatto da papànon può ...

andeinerseite98 : Ho appena visto le storie di Stash e sinceramente ci sono rimasta di merda perché non sapevo che non può vedere la… - vitaparanoia___ : è nata Grace,la bimba di Stash, io non ero pronta a tutto ciò quando ha annunciato la notizia parecchi mesi fa perc… - stanamysmile : Raga ma perché la gravidanza di Giulia Belmonte mi è sembrata una gravidanza lampo, tipo ieri Stash ha dato l’annun… - waitingforthom : Ma quanto sono feliciona oggi perché è nata la bimba di Stash e lui è un patato ?? -