Roma, decisione a sorpresa della Raggi: ecco chi è il nuovo comandante della Polizia Locale (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quanto tutto ormai sembrava indicare nell’ex Generale dell’Esercito Paolo Gerometta il nuovo volto per la posizione di comandante della Polizia Locale di Roma Capitale ecco la decisione a sorpresa. «Ugo Angeloni è il nuovo comandante dei Vigili Urbani», così ha comunicato in una nota il Campidoglio attraverso il Presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. «A lui un cordiale augurio di buon lavoro. Angeloni è un uomo di grande esperienza e con il quale saremo lieti di collaborare per la tutela del nostro territorio e per il Raggiungimento di una migliore qualità della vita dei nostri cittadini», ha concluso poi De ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 4 dicembre 2020) Quanto tutto ormai sembrava indicare nell’ex Generale dell’Esercito Paolo Gerometta ilvolto per la posizione didiCapitalela. «Ugo Angeloni è ildei Vigili Urbani», così ha comunicato in una nota il Campidoglio attraverso il Presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. «A lui un cordiale augurio di buon lavoro. Angeloni è un uomo di grande esperienza e con il quale saremo lieti di collaborare per la tutela del nostro territorio e per ilungimento di una migliore qualitàvita dei nostri cittadini», ha concluso poi De ...

