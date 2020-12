Perché una ragazzina di 15 anni è finita sulla copertina di Time (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gitanjali Rao è stata nominata prima 'kid of the year' dello storico magazine statunitense. Scelta tra un gruppo di 5mila ragazzi, è scienziata e inventrice: un riconoscimento importante alla forza ... Leggi su today (Di venerdì 4 dicembre 2020) Gitanjali Rao è stata nominata prima 'kid of the year' dello storico magazine statunitense. Scelta tra un gruppo di 5mila ragazzi, è scienziata e inventrice: un riconoscimento importante alla forza ...

borghi_claudio : Ma se qualcuno di FI o M5S dovesse avere dei dubbi basta pensare ad una cosa: quello che vuole la Germania è un dan… - lauraboldrini : Dopo giorni in cui, nell'Aula, la destra ha parlato di 'boldrinizzazione' del Parlamento e 'boldrinate' in riferime… - nzingaretti : Oggi è la giornata in cui dobbiamo affermare la forza della collettività, perché una società è giusta solo se abbat… - FL0WERB0YNAMU : ring ding dong degli shinee perché una mia amica li stanna dal 2010 - letgonostay : Mia mamma lavora in una casa di riposo ed è tornata a casa oggi piangendo, perché fanno far ai paziente le videochi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché una Davide Serra: «Creval-Agricole, ecco perché dico sì a una offerta che fa vincere tutti» Il Sole 24 ORE