Penso agli anziani soli a casa nei piccoli centri | dice Zaia

(Di venerdì 4 dicembre 2020) AGI - “Questo è un decreto topico, entra nel periodo delle festività, del picco influenzale in arrivo a gennaio, della campagna vaccinale più grande di sempre. Per nessun governo sarebbe facile da scrivere. Senza le Regioni, è ancora più difficile”. In un'intervista al Corriere il governatore del Veneto Lucalamenta che anche in occasione di quest'ultimo dpcm “la musica è stata la stessa di sempre: il governo ci convoca, arriva un testo preconfezionato, lo approvano. La nostra voce, non c'è”. Pertanto, gli spiace dover “constatare che anche questa volta non siamo riusciti a costruire un provvedimento con il governo”, per aggiungere: “Pensavo che si sarebbe potuto lavorare insieme”. Quanto poi al fato che il ministro Boccia si stupisca dello stupore delle Regioni, il governatore veneto ribatte: “Non è vero che sapevano le modalità con cui sarebbero stati chiusi ...