Ligabue, “l’amore conta” fino a 7 (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’attesissimo album del rocker italiano Luciano Ligabue è finalmente disponibile. Il 4 dicembre 2020 la grande raccolta 777+7 è stata pubblicata e per i fan è stato come fare un tuffo nel passato. Ligabue ha infatti raccolto in 7 CD tutte i suoi più grandi successi rimasterizzati; Eri Bellissima, Ti Sento, Il Mio Pensiero, Certe Notti, Ho Perso Le Parole, Leggero e tantissime altre canzoni che hanno fatto la storia del grande cantautore romagnolo.Ma non è finita qui: un ottavo CD contiene 7 nuovi singoli in perfetto liga-style. L’ultimo ma assolutamente non meno importante CD della raccolta, infatti, contiene brani inediti. La novità di questo disco è stata inaugurata da La Ragazza Dei Tuoi Sogni, una canzone che parla d’amore e di quanto, quando è puro e sincero, questo non cessi mai neanche a distanza di anni. Recentemente Ligabue ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 4 dicembre 2020) L’attesissimo album del rocker italiano Lucianoè finalmente disponibile. Il 4 dicembre 2020 la grande raccolta 777+7 è stata pubblicata e per i fan è stato come fare un tuffo nel passato.ha infatti raccolto in 7 CD tutte i suoi più grandi successi rimasterizzati; Eri Bellissima, Ti Sento, Il Mio Pensiero, Certe Notti, Ho Perso Le Parole, Leggero e tantissime altre canzoni che hanno fatto la storia del grande cantautore romagnolo.Ma non è finita qui: un ottavo CD contiene 7 nuovi singoli in perfetto liga-style. L’ultimo ma assolutamente non meno importante CD della raccolta, infatti, contiene brani inediti. La novità di questo disco è stata inaugurata da La Ragazza Dei Tuoi Sogni, una canzone che parla d’amore e di quanto, quando è puro e sincero, questo non cessi mai neanche a distanza di anni. Recentemente...

L_Amore_Conta : RT @ligabue: 'Vi parlo del nuovo album e ve ne faccio sentire anche un po'' ?? - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Ligabue - L'amore conta - tomjoad70 : E ti sei opposto all'onda Ed è li che hai capito Che più ti opponi e più ti tira giù E ti senti ad una festa Per cu… - Unpassodaisogni : #SenÇalKapimi #HandeErçel #KeremBürsin #EdSer #EdaYildiz #SerkanBolat ???? Grazie per il tempo pieno Grazie per la t… - Niko21687554 : RT @AngelsOfLove12: Ci si sceglie per farsela un po' in compagnia, in questo viaggio in cui non si ripassa dal via... L'amore conta Lucian… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligabue “l’amore Salute femminile, Komen Italia e NaturaSì puntano su crowdfunding Affaritaliani.it