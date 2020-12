Cyberpunk 2077 sta per arrivare ma CD Projekt RED offre il primo The Witcher! (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mancano pochissimi giorni all'arrivo di Cyberpunk 2077: i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco che sarà disponibile su diverse piattaforme. Ma, per festeggiare la lieta novella, CD Projekt RED ha annunciato che all'interno del suo negozio GOG è disponibile a titolo gratuito The Witcher Enhanced Edition Director's Cut. C'è un piccolo problema per riscattare questa copia gratuita del gioco. Per completare la richiesta, è necessario accettare di ricevere notizie da GOG e offerte nell'e-mail, però tutto sommato il gioco potrebbe valere la candela. Anche se CD Projekt RED possiede GOG, i bonus non saranno esclusivi solo sulla sua piattaforma. Per coloro che sono interessati ad acquisire Cyberpunk 2077 su Steam infatti, tutti i preordini vengono premiati con un racconto ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 4 dicembre 2020) Mancano pochissimi giorni all'arrivo di: i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sul gioco che sarà disponibile su diverse piattaforme. Ma, per festeggiare la lieta novella, CDRED ha annunciato che all'interno del suo negozio GOG è disponibile a titolo gratuito The Witcher Enhanced Edition Director's Cut. C'è un piccolo problema per riscattare questa copia gratuita del gioco. Per completare la richiesta, è necessario accettare di ricevere notizie da GOG e offerte nell'e-mail, però tutto sommato il gioco potrebbe valere la candela. Anche se CDRED possiede GOG, i bonus non saranno esclusivi solo sulla sua piattaforma. Per coloro che sono interessati ad acquisiresu Steam infatti, tutti i preordini vengono premiati con un racconto ...

Ettore10769280 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - KDisneyano : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - Raffael07144913 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - GioacchinoCaru1 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 - riccard48047235 : Fai come me! Partecipa e prova a vincere una RTX 3080 o Cyberpunk 2077! #instantgamingcyberpunk2077 -