Una sonda cinese è atterrata sulla luna: Chang’e 5. (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Attilio Runello. Come riportato dall’Ansa e ripreso da varie testate, il lander della missione cinese Chang’e 5 si prepara a perforare e scavare il suolo lunare per raccogliere campioni e ripartire per tornare a Terra a metà dicembre. Finora le ultime rocce lunari erano state portate a Terra nel 1976, dalla missione luna 24 Leggi su freeskipper (Di giovedì 3 dicembre 2020) di Attilio Runello. Come riportato dall’Ansa e ripreso da varie testate, il lander della missione5 si prepara a perforare e scavare il suolore per raccogliere campioni e ripartire per tornare a Terra a metà dicembre. Finora le ultime rocceri erano state portate a Terra nel 1976, dalla missione24

Cina sulla luna per la terza volta: la sonda comincia l'esplorazione del monte Rumer

