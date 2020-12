Stati Uniti, frenano i licenziamenti a novembre (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Crescono ad un ritmo più lento i licenziamenti negli Stati Uniti nel mese di novembre. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 64.797 posti di lavoro in aumento del 45,4% rispetto ai 44.569 dello stesso periodo del 2019. Da inizio anno si sono registrati 2.227.725 licenziamenti (+298% rispetto al pari periodo del 2019), che rappresentano un nuovo record storico dopo quello segnato nel 2001. Leggi su quifinanza (Di giovedì 3 dicembre 2020) (Teleborsa) – Crescono ad un ritmo più lento ineglinel mese di. Secondo il rapporto Challenger, Gray & Christmas, le principali società statunitensi hanno rilevato un taglio di circa 64.797 posti di lavoro in aumento del 45,4% rispetto ai 44.569 dello stesso periodo del 2019. Da inizio anno si sono registrati 2.227.725(+298% rispetto al pari periodo del 2019), che rappresentano un nuovo record storico dopo quello segnato nel 2001.

