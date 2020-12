Servono fondi specifici per le città metropolitane

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Se c’è un dato su cui tutti concordano è che la crisi generata dalla pandemia ha acuito le differenze socio economico, nel nostro Paese come nel resto del mondo. Ha pagato un prezzo altissimo chi si trovava già ai margini, ma non è andata meglio neanche a chi ha avuto l’avventura di trovarsi senza protezione lì dove le persone, l’economia e la cultura si incontrano: le, le sue immediate vicinanze, le aree periferiche, quelle che gravitano intorno ai grandi centri urbani. La causa è stata la crisi, ma è accaduto anche perché troppo spesso e per troppo tempo questi straordinari organismi sono stati lasciati crescere senza quella cura e quell’attenzione che meriterebbero. Bisogna tornare a metterci mano con una strategia per il presente e per il futuro non più dettata solo da emergenze, ma capace di colmare un vuoto: le...