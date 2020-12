Roma Clienti e istruttore in palestra nonostante l’obbligo di chiusura | scattano le multe salate

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Si stavano allenando in una(che sarebbe dovuta essere chiusa) come se nulla fosse. Ad accorgersene, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Vitinia che hanno effettuato verifiche presso numerose attività commerciali presenti nel territorio. Vitinia,aperta Nel corso dei citati servizi, i militari hanno così accertato che unaubicata a Vitinia, del tutto incurante delle vigenti misure per il contenimento dell’attuale emergenza epidemiologica, era regolarmente aperta al pubblico. All’interno i Carabinieri, oltre a 3 avventori regolarmente intenti ad allenarsi ed un, hanno riscontrato la presenza del titolare, un 35enneno. All’uomo, al quale i militari hanno contestato la relativa violazione amministrativa, è ...

