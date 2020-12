Psg | Neymar chiama Messi | “Voglio tornare a giocare con lui”

Leggi su sportface

(Di giovedì 3 dicembre 2020)con, quello che più desidero è divertirmi di nuovo con lui in campo. L’anno prossimo dobbiamo farlo. Dove? Per me è uguale“. Queste le dichiarazioni dial termine della netta vittoria del Paris Saint-Germain contro il Manchester United per 3-1. Un messaggio quello del talento brasiliano che non può passare inosservato sia per il club parigino che per quello blaugrana, soprattutto perchèè stato già vicino al ritorno al Barça, ma ha un contratto con il Psg fino al 2022., d’altra parte, invece è in scadenza e la destinazione parigina, durante le tanti voci di mercato degli scorsi mesi, era una di quelli più gettonate. SportFace.