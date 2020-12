Nations League 2020/2021, Mancini: “Sarà una bella Final Four, vinceremo noi” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “vinceremo noi”. Roberto Mancini commenta così il sorteggio delle semiFinali di Nations League, che vedrà l’Italia opposta alla Spagna. “Sarà una bella Final Four – ha aggiunto il ct in conferenza stampa – Giocheranno le quattro nazionali migliori in Europa in questo momento, quindi sarà divertente”. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 3 dicembre 2020) “. Robertocommenta così il sorteggio delle semii di, che vedrà l’Italia opposta alla Spagna.una– ha aggiunto il ct in conferenza stampa – Giocheranno le quattro nazionali migliori in Europa in questo momento, quindi sarà divertente”. SportFace.

