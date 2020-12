Mes, Bonafede: “Fronda M5s rischia di far cadere il governo? Nessun problema per la maggioranza, massima fiducia in Conte” (Di giovedì 3 dicembre 2020) “C’è il pericolo che cada il governo? Basta leggere la lettera dei parlamentari del M5s per constatare che non c’è questo rischio. Gli stessi deputati e senatori che l’hanno scritta precisano che non c’è un problema di maggioranza”.Lo ha detto il ministro della Giustizia e capo delegazione del M5s al governo, Alfonso Bonafede, a Radio24, rispondendo alla domanda se ci sia il rischio che salti il governo dopo la lettera sul Mes di alcuni parlamentari del M5s. Bonafede ha anche espresso “massimo sostegno” al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Ricordiamo che non si vota sull’utilizzo del Mes ma sulla riforma – ha aggiunto – Nella maggioranza c’è una differenza, il M5s su questo è chiaro, non voterà mai su utilizzo Mes”. Audio Radio24 L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 3 dicembre 2020) “C’è il pericolo che cada il? Basta leggere la lettera dei parlamentari del M5s per constatare che non c’è questo rischio. Gli stessi deputati e senatori che l’hanno scritta precisano che non c’è undi”.Lo ha detto il ministro della Giustizia e capo delegazione del M5s al, Alfonso, a Radio24, rispondendo alla domanda se ci sia il rischio che salti ildopo la lettera sul Mes di alcuni parlamentari del M5s.ha anche espresso “massimo sostegno” al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Ricordiamo che non si vota sull’utilizzo del Mes ma sulla riforma – ha aggiunto – Nellac’è una differenza, il M5s su questo è chiaro, non voterà mai su utilizzo Mes”. Audio Radio24 L'articolo ...

