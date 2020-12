Il consumo di semi di canapa è sempre più diffuso grazie al profilo nutrizionale unico

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 3 dicembre 2020) Gli italiani hanno cambiato tantissime abitudini, ad iniziare dall’alimentazione. Non più quindi la dieta mediterranea come regime alimentare esclusivo, ma contaminazioni a tavola da altre culture. Ad esempio sono stati scoperti i benefici derivanti da alimenti come idiad una maggiore diffusione della cultura scientifica sono stati sfatati dei tabù. Per troppo tempo idie i loro benefici nutrizionali non sono stati valorizzati, infatti, per via della relazione botanica dellacon varietà medicinali di cannabis. Ma idella pianta di Cannabis Sativa non provocano alcuna reazione psicotropa. Anzi hanno effetti benefici sulla saluteal...