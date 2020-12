Fontana e Zaia contro il Dpcm di Natale. “Assurdo vietare spostamenti tra comuni” (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic – Fontana e Zaia contro Conte per il Dpcm di Natale che vieta gli spostamenti tra comuni. “Leggere a sorpresa un dl che impedirà a Natale e a Capodanno lo spostamento dei cittadini fra comuni della stessa regione anche solo per andare a visitare genitori e figli, mentre si discute di un Dpcm che non ha recepito nessuna delle indicazioni offerte dalle regioni, è un fatto ‘lunare’“, è l’accusa del governatore della Lombardia. Gli fa eco il presidente del Veneto: “Il governo ha varato il nuovo Dpcm che è assurdo. Io l’ho ricevuto alle 2.30 di questa notte… I punti sono molti e in particolare riguardo a Natale e Capodanno. Questo nuovo Dpcm vieta gli spostamenti, ci saranno ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 3 dicembre 2020) Roma, 3 dic –Conte per ildiche vieta glitra comuni. “Leggere a sorpresa un dl che impedirà ae a Capodanno lo spostamento dei cittadini fra comuni della stessa regione anche solo per andare a visitare genitori e figli, mentre si discute di unche non ha recepito nessuna delle indicazioni offerte dalle regioni, è un fatto ‘lunare’“, è l’accusa del governatore della Lombardia. Gli fa eco il presidente del Veneto: “Il governo ha varato il nuovoche è assurdo. Io l’ho ricevuto alle 2.30 di questa notte… I punti sono molti e in particolare riguardo ae Capodanno. Questo nuovovieta gli, ci saranno ...

guidobolandrina : @RegLombardia @FontanaPres Fontana pres critica sempre a parole poi non fa mai un cazzo per tutelare i Lombardi. Si… - BibiFlowers : RT @IlPrimatoN: Il governatore della Lombardia e quello del Veneto contro il Dpcm di Natale: 'Per i piccoli comuni è un vero e proprio lock… - MuredduGiovanni : RT @IlPrimatoN: Il governatore della Lombardia e quello del Veneto contro il Dpcm di Natale: 'Per i piccoli comuni è un vero e proprio lock… - jobwithinternet : RT @IlPrimatoN: Il governatore della Lombardia e quello del Veneto contro il Dpcm di Natale: 'Per i piccoli comuni è un vero e proprio lock… - PaoloCaminiti1 : RT @IlPrimatoN: Il governatore della Lombardia e quello del Veneto contro il Dpcm di Natale: 'Per i piccoli comuni è un vero e proprio lock… -

Ultime Notizie dalla rete : Fontana Zaia Dpcm Natale: da Fontana a Zaia le critiche dei governatori leghisti UrbanPost Dpcm di Natale, Regioni furiose col governo per le nuove misure

Insorgono enormi polemiche sul Dpcm approvato nella notte dal Governo, atto a regolamentare restrizioni, spostamenti e misure contro il Coronavirus per il periodo di Natale. Sul d ...

Decreto di Natale, linea dura del governo sugli spostamenti: le Regioni vanno allo scontro. E 25 senatori Pd: “Via lo stop nei superfestivi”

Natale e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid, già f ...

Insorgono enormi polemiche sul Dpcm approvato nella notte dal Governo, atto a regolamentare restrizioni, spostamenti e misure contro il Coronavirus per il periodo di Natale. Sul d ...Natale e Capodanno “blindati” dentro i confini comunali e, dal 21 dicembre al 6 gennaio, blocco degli spostamenti tra le Regioni e divieto di raggiungere le seconde case. Il decreto legge Covid, già f ...