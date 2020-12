Travolto e ucciso da banda di nomadi, parte il processo (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà celebrato con il rito ordinario il processo per la morte di Nello Apicella, il poliziotto Travolto e ucciso da una banda di ladri il 27 aprile a Napoli mentre tentava di fermare i 4 nomadi che avevano tentato di scassinare un bancomat. Rito ordinario per il reato di omicidio volontario mentre per i reati di furto, riciclaggio e tentata rapina è stato chiesto uno stralcio alla Terza Corte d’Assise per celebrare il rito abbreviato. La prossima udienza, fissata per il 23 dicembre, durante la quale avrà inizio la fase istruttoria. In aula la famiglia di Apicella che si è costituta parte civile. Inoltre anche l’associazione Vittime del Dovere e la Fondazione Polis. Sul banco degli imputati figurano, per il reato più grave, Fabricio Hadzovic, 40 ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sarà celebrato con il rito ordinario ilper la morte di Nello Apicella, il poliziottoda unadi ladri il 27 aprile a Napoli mentre tentava di fermare i 4che avevano tentato di scassinare un bancomat. Rito ordinario per il reato di omicidio volontario mentre per i reati di furto, riciclaggio e tentata rapina è stato chiesto uno stralcio alla Terza Corte d’Assise per celebrare il rito abbreviato. La prossima udienza, fissata per il 23 dicembre, durante la quale avrà inizio la fase istruttoria. In aula la famiglia di Apicella che si è costitutacivile. Inoltre anche l’associazione Vittime del Dovere e la Fondazione Polis. Sul banco degli imputati figurano, per il reato più grave, Fabricio Hadzovic, 40 ...

CorriereCitta : Incidente mortale sulla Pontina 1 dicembre 2020: Pomezia piange Raffaele, travolto e ucciso a 43 anni da un Tir - CronacheCittadi : New post: Roma. 43enne di Pomezia scende dall’auto in panne sulla Via Pontina e viene travolto ed ucciso da un auto… - DGrottola : @massimosala5 Un governo anti Italiano? Noooo di piu' e' un governo di merda...sentito qul povero senzatetto travol… - qn_giorno : #Milano, incidente in viale Brianza, travolto e ucciso da un'auto - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Incidente sulla Pontina, 43enne travolto e ucciso da un tir -

Capriolo travolto e ucciso nella notte da un’auto

Capriolo travolto e ucciso nella notte da un’auto. La carcassa dell’animale è stata trovata questa mattina sulla Sp 142 a Cossato. L’auto non si sarebbe fermata dopo l’urto. Sono in corso gli accertam ...

