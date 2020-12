Sampdoria, una maglia speciale per i 120 anni dell’Andrea Doria (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La SampDoria scenderà in campo con una maglia speciale contro il Milan, in quello che sarà il posticipo della domenica sera di Serie A, ecco quanto riporta il sito ufficiale dei blucerchiati:“Le radici della nostra unicità risiedono nel nostro bagaglio genetico. Rispetto, tradizione, appartenenza. Il patrimonio ereditario dell’Unione Calcio SampDoria ha origini ben precise. Ed è per questo che vogliamo continuare ad onorarlo. Dopo aver reso omaggio alla Società Ginnastica Sampierdarenese, il club blucerchiato intende celebrare in maniera speciale i 120 anni dalla fondazione della sezione calcio dell’altro suo caro genitore: la Società Ginnastica Andrea Doria. In occasione del posticipo domenicale con il Milan, la squadra scenderà in ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Lascenderà in campo con unacontro il Milan, in quello che sarà il posticipo della domenica sera di Serie A, ecco quanto riporta il sito ufficiale dei blucerchiati:“Le radici della nostra unicità risiedono nel nostro bagaglio genetico. Rispetto, tradizione, appartenenza. Il patrimonio ereditario dell’Unione Calcioha origini ben precise. Ed è per questo che vogliamo continuare ad onorarlo. Dopo aver reso omaggio alla Società Ginnastica Sampierdarenese, il club blucerchiato intende celebrare in manierai 120dalla fondazione della sezione calcio dell’altro suo caro genitore: la Società Ginnastica Andrea. In occasione del posticipo domenicale con il Milan, la squadra scenderà in ...

