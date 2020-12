Sampdoria-Milan: probabili formazioni e dove vederla in TV (Di giovedì 3 dicembre 2020) Domenica 06 Dicembre si giocherà il match Sampdoria-Milan, si sfideranno la prima della classe contro l’undicesima. La Sampdoria venendo da una settimana di riposo potrà mettere in difficoltà il Milan che giovedì 03 Dicembre giocherà con il Celtic. Dichiarazioni Ferrero, Presidente Sampdoria “Il Milan? Mi auguro che se ne tornino a casa sudati, ma non per la fatica ma per i due gol che gli faremo” probabili formazioni Sampdoria-Milan Sampdoria (4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella. Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 3 dicembre 2020) Domenica 06 Dicembre si giocherà il match, si sfideranno la prima della classe contro l’undicesima. Lavenendo da una settimana di riposo potrà mettere in difficoltà ilche giovedì 03 Dicembre giocherà con il Celtic. Dichiarazioni Ferrero, Presidente“Il? Mi auguro che se ne tornino a casa sudati, ma non per la fatica ma per i due gol che gli faremo”(4-4-1-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Jankto; Verre; Quagliarella.(4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Theo Hernández; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Brahim ...

