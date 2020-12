Matrimonio a Prima Vista Italia | i video dello speciale “Tutta la Verità” su Real Time

Leggi su dituttounpop

(Di mercoledì 2 dicembre 2020), ilain onda martedì 1 dicembre 21:20 su. Due settimane fa si è conclusa la quinta edizione di, ma stasera, martedì 1 dicembre 2020, alle 21:20 su(canale 31 del digitale terrestre) andrà in onda loladove i protagonisti si confronteranno per un’ultima volta in un accesissimo e inatteso talk. Loè prodotto da NonPanic Banijay per Discovery, ed è già ...