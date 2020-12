Libra di Facebook cambia nome in Diem

Leggi su invezz

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il colosso dei social mediaha annunciato un cambio diper il suo asset digitale,. Il cambio diavverrà oggi, nel tentativo didi conquistare i cuori delle autorità di regolamentazione per la loro decisione al riguardo. La tanto pubblicizzatanon ha visto la luce, poiché ha dovuto affrontare gravi disapprovazioni normative da parte di vari organismi di regolamentazione. Tuttavia, la società madreha fatto un altro passo per dimostrare che il progetto ha “indipendenza organizzativa”. Il progettoè stato ampiamente respinto all’inizio, perché il suo obiettivo ambizioso potrebbe minacciare l’esistenza dei principali sistemi finanziari governativi. Inoltre, ha ricevuto un contraccolpo per essere ...