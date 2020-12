L’attrice Ellen Page annuncia | “Sono trans | ora mi chiamo Elliot”

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Roma, 2 dic –canadesehato di essere. Si identifica, cioè, al maschile. Ma non solo, perché in realtà è anche non-binaria. Che mal di testa, eh? Lo ha fatto sapere con un lungo post su Instagram in cui ha diffuso la lieta novella, specificando i pronomi con cui vuole essere chiamata da ora in poi: «lui» e «loro». Cosa che ci guarderemo bene dal fare in questo articolo.Paige da ieri è un uomo«Ciao amici, voglio condividere con voi che sono, i miei pronomi sono lui / loro e il mio nome è Elliot. Mi sento fortunato a scrivere questo. A essere qui. Di essere arrivato in questo posto nella mia vita», è l’attacco del suo lungo messaggio.– vegana, attivista Lgbt, anti-trump, ...