Fortnite è offline: i giocatori hanno combattuto contro Galactus e ora si attende la Stagione 5 (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La Stagione 4 di Fortnite si è conclusa quando il supercriminale Marvel Galactus è finalmente arrivato sull'isola battle royale. Come previsto, i giocatori hanno combattuto contro il gigantesco villain e poi l'evento si è concluso con un cliffhanger. L'evento è iniziato con tutti i giocatori sull'Helicarrier e dopo un conto alla rovescia è comparso Galactus. Dopo aver combattuto il villain, è spuntata una lunga schermata che diceva "connessione" e "Continua nella Stagione 5", con un countdown che al termine darà il via alla Stagione 5. Secondo l'account Twitter Fortnite Status, il gioco tornerà online intorno alle 10 di questa mattina. I giocatori, ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) La4 disi è conclusa quando il supercriminale Marvelè finalmente arrivato sull'isola battle royale. Come previsto, iil gigantesco villain e poi l'evento si è concluso con un cliffhanger. L'evento è iniziato con tutti isull'Helicarrier e dopo un conto alla rovescia è comparso. Dopo averil villain, è spuntata una lunga schermata che diceva "connessione" e "Continua nella5", con un countdown che al termine darà il via alla5. Secondo l'account TwitterStatus, il gioco tornerà online intorno alle 10 di questa mattina. I, ...

Eurogamer_it : #Fortnite è offline: si attende la Stagione 5. - GamingToday4 : Fortnite non funziona: il battle royale è offline per l’update della Stagione 5 - NerdPool_IT : Fortnite non funziona: server offline per la patch 15.00 che avvia la stagione 5 - newsmakersit : RT @fortnite_leakk: PROMEMORIA Il grande evento si sta avvicinando! Un promemoria del fatto che la modalità creativa verrà probabilmente… - Bis50334577 : RT @fortnite_leakk: PROMEMORIA Il grande evento si sta avvicinando! Un promemoria del fatto che la modalità creativa verrà probabilmente… -