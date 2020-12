DPCM, stretta sul Natale: Governo sceglie linea dura (Di mercoledì 2 dicembre 2020) stretta sulle festività natalizie. Stavolta il Governo resiste al pressing e tira dritto sulla via del rigore: nessuna intenzione di ripetere gli errori commessi la scorsa estate con un eccessivo allentamento delle maglie che stiamo pagando a carissimo prezzo. Obiettivo dichiarato: evitare una terza ondata. Divieto di uscire dal proprio Comune a Natale e Capodanno. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Semaforo rosso anche per sci, e crociere. Questo l’ossatura del nuovo provvedimento anti-Covid in vigore dal 4 dicembre, al vaglio dell’esecutivo che dovrebbe proporre tra poche ore al Parlamento. A Capodanno probabile chiusura alle 18 per i ristoranti degli hotel. Ancora da sciogliere il nodo scuola (resta sul tavolo l’ipotesi di una apertura dal 14 dicembre). Dal 21 dicembre, inoltre, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 2 dicembre 2020)sulle festività natalizie. Stavolta ilresiste al pressing e tira dritto sulla via del rigore: nessuna intenzione di ripetere gli errori commessi la scorsa estate con un eccessivo allentamento delle maglie che stiamo pagando a carissimo prezzo. Obiettivo dichiarato: evitare una terza ondata. Divieto di uscire dal proprio Comune ae Capodanno. No ai ricongiungimenti con i parenti o ai viaggi verso le seconde case fuori Regione. Semaforo rosso anche per sci, e crociere. Questo l’ossatura del nuovo provvedimento anti-Covid in vigore dal 4 dicembre, al vaglio dell’esecutivo che dovrebbe proporre tra poche ore al Parlamento. A Capodanno probabile chiusura alle 18 per i ristoranti degli hotel. Ancora da sciogliere il nodo scuola (resta sul tavolo l’ipotesi di una apertura dal 14 dicembre). Dal 21 dicembre, inoltre, ...

