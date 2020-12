Berrino | quali sono i cibi da scegliere in inverno per rinforzare il sistema immunitario

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 2 dicembre 2020) Il professor, quando la colonnina di mercurio si abbassa, raccomanda di portare in tavolacaldi. In, infatti, megliocotti che, al contrario di quelli crudi, riscaldano l’organismo piuttosto che raffreddarlo. Mangiare freddo abbassa la temperatura corporea e va quindi evitato quando il clima è rigido.: 10 consigli per la dieta insfoglia la gallery Frutta in? Meglio cotta «Prendiamo come esempio la frutta, un ...