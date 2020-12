Viabilità Roma Regione Lazio del 01-12-2020 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020)DEL 01 DICEMBREORE 08:05 FEDERICO MONTI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON L’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE; FORTI DISAGI ANCHE SULLA PONTINA DOVE A SEGUITO DI UN ALTRO INCIDENTE SI SONO FORMATI INCOLONNAMENTI PER CIRCA OTTO CHILOMETRI, TRA VIA DEI RUTULI E TRIGORIA IN DIREZIONE. CHIUSO IL TRATTO DI STRADA, ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO. UNO SGUARDO AL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI STA IN CODA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E A24; MENTRE IN INTERNA, FORTI RALLENTAMENTI TRA CASILINA E APPIA; SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN ...