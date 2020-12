Vaccino, Pfizer e Moderna chiedono ok a Ema. Quando arriverà verdetto? (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Moderna, BioNTech–Pfizer e AstraZeneca hanno presentato la richiesta di autorizzazione dei vaccini anti Covid-19 all’Agenzia europea del farmaco (Ema). L’Ema ha fatto sapere che il 29 dicembre arriverà il suo parere sul Vaccino Pfizer/BionTech, mentre il 12 gennaio darà il verdetto su quello di Moderna. L’ente regolatorio europeo ha assicurato un esame senza sosta per le due richieste di autorizzazione presentate. “L’Agenzia e i suoi comitati scientifici continueranno a lavorare sulla valutazione” dei dati presentati come parte della domanda formale avanzata dalle due aziende “durante il periodo natalizio” – si legge nella nota dell’Ema – che spiega come entrambe le valutazioni procederanno secondo una “tempistica accelerata”. Quanto al ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) –, BioNTech–e AstraZeneca hanno presentato la richiesta di autorizzazione dei vaccini anti Covid-19 all’Agenzia europea del farmaco (Ema). L’Ema ha fatto sapere che il 29 dicembreil suo parere sul/BionTech, mentre il 12 gennaio darà ilsu quello di. L’ente regolatorio europeo ha assicurato un esame senza sosta per le due richieste di autorizzazione presentate. “L’Agenzia e i suoi comitati scientifici continueranno a lavorare sulla valutazione” dei dati presentati come parte della domanda formale avanzata dalle due aziende “durante il periodo natalizio” – si legge nella nota dell’Ema – che spiega come entrambe le valutazioni procederanno secondo una “tempistica accelerata”. Quanto al ...

RobertoBurioni : I dati definitivi del vaccino Moderna sono simili - ed egualmente entusiasmanti - rispetto a quelli Pfizer. In più… - TgLa7 : ++ #Covid, #Ema: risposta a vaccino #Pfizer entro il 29 dicembre ++ - TgLa7 : #Vaccino: #Pfizer-#Biontech chiede autorizzazione in #Ue - negromanten1 : Hanno già deciso per tutti gli italiani, stanno cercando il modo per dirlo che vaccinarsi con il vaccino mRNA di Pf… - GMarcuccio : RT @IlPrimatoN: 'Ancora più grave è che alcuni di questi vaccini, ad esempio, quello della Pfizer, sono basati su una tecnologia mai usata… -