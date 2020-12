Padre lancia figlio di 11 mesi da un ponte e poi va al bar:”Credevo si stesse trasformando in demonio” (Di martedì 1 dicembre 2020) . L’uomo soffre di schizofrenia Ha gettato il figlio di 11 mesi da un ponte e poi è andato a fare colazione in bar come se nulla fosse. Zak Eko Bennett, 22 anni, ha avuto una condanna L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 1 dicembre 2020) . L’uomo soffre di schizofrenia Ha gettato ildi 11da une poi è andato a fare colazione in bar come se nulla fosse. Zak Eko Bennett, 22 anni, ha avuto una condanna L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

