Oms, Ranieri Guerra nella bufera "Cambia la data o ritiro tutto" (Di martedì 1 dicembre 2020) Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell'Oms finisce nella bufera, dopo le rivelazioni della trasmissione di Rai Tre Report, che hanno portato alla luce alcune mail scritte da Guerra al coordinatore dei ricercatori dell'Oms, con i tentativi di far Cambiare le date dell'aggiornamento del piano pandemico Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 1 dicembre 2020), direttore generale aggiunto dell'Oms finisce, dopo le rivelazioni della trasmissione di Rai Tre Report, che hanno portato alla luce alcune mail scritte daal coordinatore dei ricercatori dell'Oms, con i tentativi di farre le date dell'aggiornamento del piano pandemico Segui su affaritaliani.it

reportrai3 : I ricercatori certificavano che l’Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, riconfermavano sempre lo stesso,… - reportrai3 : I ricercatori dell’Oms non hanno subito pressioni sul rapporto sullo stato della pandemia in Italia solo da Ranieri… - reportrai3 : #Report 21.20 @RaiTre Le pressioni del dir. agg. Oms Ranieri Guerra sui ricercatori autori del dossier sull'inadegu… - corpodelledonne : RT @reportrai3: I ricercatori certificavano che l’Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, riconfermavano sempre lo stesso, quello d… - alby_re : RT @reportrai3: I ricercatori certificavano che l’Italia non aveva un piano pandemico aggiornato, riconfermavano sempre lo stesso, quello d… -