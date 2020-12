“Non sarà consentito”. Dpcm Natale: attenzione ai divieti. Cene, pranzi, feste e orari: cosa decide il governo (Di martedì 1 dicembre 2020) Messe di mezzanotte e piste da sci, quarantene e seconde case. I nodi del nuovo Dpcm sono ancora tanti, ma il governo è chiamato a scioglierli entro domani, quando è prevista la presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, alle Camere, con un obiettivo: illustrare al Parlamento il prossimo decreto del presidente del Consiglio. Il Dpcm entrerà in vigore il 4 dicembre e detterà le regole delle prossime vacanze di Natale: cosa si potrà o non si potrà fare. Il Paese manterrà l'impianto a tre colori stabilito a inizio novembre, con le Regioni che potranno essere zona gialla, arancione o rossa. Poi, dal 19 o dal 20 dicembre, scatteranno delle ulteriori misure restrittive su tutto il territorio nazionale, apposite per il periodo natalizio. Non è ancora deciso quando verranno allentate queste ... Leggi su howtodofor (Di martedì 1 dicembre 2020) Messe di mezzanotte e piste da sci, quarantene e seconde case. I nodi del nuovosono ancora tanti, ma ilè chiamato a scioglierli entro domani, quando è prevista la presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, alle Camere, con un obiettivo: illustrare al Parlamento il prossimo decreto del presidente del Consiglio. Ilentrerà in vigore il 4 dicembre e detterà le regole delle prossime vacanze disi potrà o non si potrà fare. Il Paese manterrà l'impianto a tre colori stabilito a inizio novembre, con le Regioni che potranno essere zona gialla, arancione o rossa. Poi, dal 19 o dal 20 dicembre, scatteranno delle ulteriori misure restrittive su tutto il territorio nazionale, apposite per il periodo natalizio. Non è ancora deciso quando verranno allentate queste ...

