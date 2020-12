L'iPhone non resiste all'acqua, Apple sanzionata dall'Antitrust per 10 milioni di euro (Di martedì 1 dicembre 2020) La pubblicità di Apple per gli iPhone resistenti all’acqua in profondità era ingannevole e inoltre l’azienda si è rifiutata di riparare gli smartphone danneggiati . Per questo arriva una forte sanzione... Leggi su feedpress.me (Di martedì 1 dicembre 2020) La pubblicità diper glinti all’in profondità era ingannevole e inoltre l’azienda si è rifiutata di riparare gli smartphone danneggiati . Per questo arriva una forte sanzione...

misiagentiles : RT @sabrybergamini: Gli #iPhone non sono resistenti all'acqua. #Antitrust multa #Apple per 10 milioni - AppleRTweet : RT @GazzettaDelSud: #iPhone non resiste all'acqua, #Apple sanzionata dall'Antitrust per 10 milioni di euro. #iPhone12 - GazzettaDelSud : #iPhone non resiste all'acqua, #Apple sanzionata dall'Antitrust per 10 milioni di euro. #iPhone12… - speechless_____ : ma sapevate che i cattivi nei film o nelle serie tv non possono usare prodotti della apple come iphone, tablet e vi… - dyedhairmalik : RT @colewsky: Ho l’iphone che mi vibra ogni secondo Ma non lo guardo nemmeno se non c’è il tuo nome sullo sfondo -