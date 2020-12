Il procuratore generale statunitense William Barr ha detto che il Dipartimento di Giustizia non ha prove di frode elettorale (Di martedì 1 dicembre 2020) Il procuratore generale statunitense William Barr ha detto che il Dipartimento di Giustizia non ha trovato prove di una frode elettorale tale da poter cambiare il risultato delle elezioni del 3 novembre, vinte dal candidato dei Democratici Joe Biden ma Leggi su ilpost (Di martedì 1 dicembre 2020) Ilhache ildinon ha trovatodi unatale da poter cambiare il risultato delle elezioni del 3 novembre, vinte dal candidato dei Democratici Joe Biden ma

AGI - Il Dipartimento della Giustizia Usa non ha scoperto prove di brogli così diffusi da poter cambiare il risultato del voto per le presidenziali 2020: lo ha detto il ministro della Giustizia, Willi ...

AGI - Il Dipartimento della Giustizia Usa non ha scoperto prove di brogli così diffusi da poter cambiare il risultato del voto per le presidenziali 2020: lo ha detto il ministro della Giustizia, Willi ...