I numeri ottimi del PMI manifatturiero creano una tendenza al rialzo per i prezzi dell’argento (Di martedì 1 dicembre 2020) I prezzi dell’argento stanno salendo alle stelle per il 2 giorno consecutivo. Alle 09:02 GMT, il metallo prezioso era salito del 2,14%, scambiando a 23,10 dollari. Il mercato sta reagendo ai forti numeri del PMI manifatturiero di diversi mercati. Inoltre, l’attrattiva dell’argento come bene rifugio è aumentata poiché gli indici del mercato statunitense e il dollaro sono in calo. prezzi dell’argentoI forti numeri del PMI manifatturiero fanno brillare l’argento per il secondo giorno L’argento è un metallo industriale utilizzato nei settori manifatturieri di tutto il mondo. Alcuni dei suoi usi includono la produzione di specchi, pannelli solari e stoviglie. Il PMI manifatturiero misura le prestazioni dell’industria ... Leggi su invezz (Di martedì 1 dicembre 2020) Istanno salendo alle stelle per il 2 giorno consecutivo. Alle 09:02 GMT, il metallo prezioso era salito del 2,14%, scambiando a 23,10 dollari. Il mercato sta reagendo ai fortidel PMIdi diversi mercati. Inoltre, l’attrattivacome bene rifugio è aumentata poiché gli indici del mercato statunitense e il dollaro sono in calo.I fortidel PMIfanno brillare l’argento per il secondo giorno L’argento è un metallo industriale utilizzato nei settori manifatturieri di tutto il mondo. Alcuni dei suoi usi includono la produzione di specchi, pannelli solari e stoviglie. Il PMImisura le prestazioni dell’industria ...

CorriereUmbria : Umbria, oggi numeri ottimi: appena 144 positivi su 4.376 tamponi: l'incidenza scende al 3,2%. In diminuzione anche… - strumentiumani : A parte vedere i numeri totali di Fonseca (pessimi negli scontri diretti, ottimi stagionali) non hanno senso né dif… - RealMarco94 : @ATratti1 ok ora che hai messo questa ho capito, non mi tornavano i numeri perchè questa unisce anche i possessi. Q… - gufolibero : @Yi_Benevolence Considerando la densità demografica sti ottimi numeri proprio non li vedo, ma non voglio nemmeno pa… - Yi_Benevolence : @gufolibero Hanno numeri ottimi per non aver chiuso. -

Ultime Notizie dalla rete : numeri ottimi HTTP/1.1 Server Too Busy