Giani in forcing per anticipare la zona arancio | il piano per aggirare la gabbia del Dpcm

Ultime Notizie dalla rete : Giani forcing

Il Tirreno

Il presidente della Regione Toscana chiederà al ministro l’autorizzazione a far ripartire lo shopping anticipando l’ordinanza di Speranza che riduce l’allerta pandemia: ecco come pensa di agire ...La Carrarese per la prima volta batte il team di Albè, decisivo l’uno-due in avvio di ripresa, i locali segnano solo al 92’ ...