Elisabetta Gregoraci, il presunto fidanzato Stefano Coletti pubblica un post criptico dopo la puntata: "Donna instabile" (FOTO) (Di martedì 1 dicembre 2020) Nella puntata di ieri del GF Vip, Elisabetta Gregoraci è stata messa spalle al muro dal conduttore in merito al flirt con Pretelli e, dopo la puntata, il presunto fidanzato Stefano Coletti ha pubblicato un post criptico. L'uomo ha postato gli stralci di una canzone di Ultimo ponendo l'accento su delle frasi molto importanti. Il giovane, inoltre, ha commentato in modo emblematico anche al di sotto di un post pubblicato su di una pagina dei Gregorelli. Dalle sue reazioni, dunque, si evincerebbe che tra i due ci sia davvero qualcosa. Il gesto di Stefano Coletti dopo la ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - pomeriggio5 : ?? LA COSTA SMERALDA NON È DI ELISABETTA GREGORACI ?? #Pomeriggio5 - CheDonnait : EliGreg l'ha preso bene il confronto con Giulia Salemi eh #GFVIP - bi_idda : RT @_panfix_: TOMMASO: “Giuly,quella era una situazione da affrontare con serietà. Pensa che io ho pure nominato Elisabetta” VOI: “ODDIO T… - silvia804_ : @__chiaaa___ stefania ormai è da un po’ di giorni che continua a fare comunella con la gregoraci, benchè l’avesse c… -