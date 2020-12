Covid | diminuiscono i contagi | ancora tanti decessi

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 1 dicembre 2020) “Oggi abbiamo 19350 nuovi positivi su 180mila tamponi effettuati. Rispetto a due settimane fa la situazione è in miglioramento, ma non vuol dire tranquilla. La percentuale di positivitàè al di sopra del 10%. Purtroppo non va bene il numero dei, è alto: oggi sono 785”. Così il Direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, durante la conferenza stampa sull’analisi della situazione epidemiologica. “Oggi assistiamo a uno sforzo mondiale straordinario in tempi molto brevi per mettere a punto i vaccini. Il fatto che sono tempi più brevi non vuol dire che vengono derogate procedure o valutazioni di sicurezza ed efficacia. Vuol dire che uno sforzo straordinario è stato messo a punto per poter rendere disponibile in tempi rapidi uno strumento che ci aiuti a ridurre la circolazione di questa infezione”. Lo ha ...