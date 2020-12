Aste giudiziarie: stop alla speculazione sul patrimonio di imprese e famiglie (Di martedì 1 dicembre 2020) di Emanuele Cavallo, ItalExit Sicilia “Il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suo patrimonio presente e futuro” è un principio di fondamentale importanza, sancito dal nostro ordinamento giuridico a presidio della garanzia del credito. Ci sono dei casi particolari però in cui questo va in contrasto con principi di altrettanto valore economico sociale, in quanto anche il debitore, trovandosi in una situazione di difficoltà dovuta alla crisi economica (non di certo da lui dipesa) è un soggetto meritevole di tutela. Invece, con le nuove normative, si vede sottrarre le proprietà repentinamente, con una ridottissima possibilità di opposizione e con una pressoché nulla forza contrattuale. Si fa riferimento alle modifiche delle procedure di esproprio e di vendita all’asta dei beni immobili apportate nel 2015 dal Governo Renzi, le ... Leggi su ilparagone (Di martedì 1 dicembre 2020) di Emanuele Cavallo, ItalExit Sicilia “Il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutto il suopresente e futuro” è un principio di fondamentale importanza, sancito dal nostro ordinamento giuridico a presidio della garanzia del credito. Ci sono dei casi particolari però in cui questo va in contrasto con principi di altrettanto valore economico sociale, in quanto anche il debitore, trovandosi in una situazione di difficoltà dovutacrisi economica (non di certo da lui dipesa) è un soggetto meritevole di tutela. Invece, con le nuove normative, si vede sottrarre le proprietà repentinamente, con una ridottissima possibilità di opposizione e con una pressoché nulla forza contrattuale. Si fa riferimento alle modifiche delle procedure di esproprio e di vendita all’asta dei beni immobili apportate nel 2015 dal Governo Renzi, le ...

tempostretto : Un nuovo articolo: (Aste giudiziarie su Tempostretto: i nuovi avvisi per partecipare alle gare) è stato pubblicato… - IvgDi : Diamo volentieri un assist ai collaboratori della Casa d’Aste Guidoriccio. Non si tratta di vendite giudiziarie.… - VittorioBanti : @pentagram54 E non è detto che ci si riesca: l'immobiliare è fermo come numero di compravendite e in ribasso con i… - Stefano_Berti : @kapparella @ildelfinogiulio senza considerare le aste giudiziarie - tempostretto : Un nuovo articolo: (Aste giudiziarie su Tempostretto. 9 nuove vendite a Messina e provincia) è stato pubblicato su:… -

Ultime Notizie dalla rete : Aste giudiziarie Aste giudiziarie su Tempostretto: i nuovi avvisi per partecipare alle gare Tempo Stretto Villetta di Cogne, l’asta per la vendita fissata per il 19 febbraio

La base d'asta è di 835.300 euro, mentre l'offerta minima ammonta a 626.475 euro. Esisterà qualcuno interessato ad un immobile dalla storia impegnativa?

Piemonte, quei dipendenti delle Asl così preziosi: affidavano gli appalti in cambio di gioielli

Appalti in cambio di orecchini in oro rosa e topazi. L’ultima inchiesta sulla sanità piemontese svela come a vincere come clienti alcune Asl sabaude siano stati venditori farmaceutici che corrompevano ...

La base d'asta è di 835.300 euro, mentre l'offerta minima ammonta a 626.475 euro. Esisterà qualcuno interessato ad un immobile dalla storia impegnativa?Appalti in cambio di orecchini in oro rosa e topazi. L’ultima inchiesta sulla sanità piemontese svela come a vincere come clienti alcune Asl sabaude siano stati venditori farmaceutici che corrompevano ...