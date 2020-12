Su TikTok due mamme spazzano via i pregiudizi sull’omogenitorialità – Il video (Di lunedì 30 novembre 2020) Si chiamano Ebony e Denise, ma sono più note come Team2Moms, il nome che hanno scelto per spazzare via i pregiudizi sull’omogenitorialità realizzando video su TikTok e YouTube. Sono due mamme e la loro è una famiglia multiculturale in cui stanno crescendo tre bambini. Una storia che ha molto da insegnare su cosa significhi essere genitori LGBTQ+ e che è diventata fonte di ispirazione per milioni di persone. Il posto preferito di Ebony e Denise per girare i video da postare su TikTok è l’interno della loro casa. Il motivo? «Così i nostri follower possono collegarsi al nostro ambiente di vita quotidiano. La consideriamo una finestra aperta sulla nostra vita, un modo per rendersi conto di come siamo genitori. Sebbene tutte le ingiustizie siano importanti, se dovessimo ... Leggi su open.online (Di lunedì 30 novembre 2020) Si chiamano Ebony e Denise, ma sono più note come Team2Moms, il nome che hanno scelto per spazzare via irealizzandosue YouTube. Sono duee la loro è una famiglia multiculturale in cui stanno crescendo tre bambini. Una storia che ha molto da insegnare su cosa significhi essere genitori LGBTQ+ e che è diventata fonte di ispirazione per milioni di persone. Il posto preferito di Ebony e Denise per girare ida postare suè l’interno della loro casa. Il motivo? «Così i nostri follower possono collegarsi al nostro ambiente di vita quotidiano. La consideriamo una finestra aperta sulla nostra vita, un modo per rendersi conto di come siamo genitori. Sebbene tutte le ingiustizie siano importanti, se dovessimo ...

