Non è l’Arena, il Vesuvio che erutta Covid scatena le polemiche: “Che schifo, Giletti fa propaganda leghista” (Di lunedì 30 novembre 2020) Il Vesuvio che erutta coronavirus. Sta scatenando forti polemiche sui social questa grafica andata in onda domenica 29 novembre a Non è l’Arena: la regia ha manato in onda questa immagine proprio mentre il conduttore Massimo Giletti stava parlando dell’emergenza Covid a Napoli. Immediate le reazioni su Twitter: “Solo da #Giletti in esclusiva lo schifo”, scrive qualcuno. E ancora: “Giletti – scrive un altro utente – in quella fogna di sua trasmissione fa vedere il Vesuvio che erutta Covid. Complimenti vivissimi al politico napoletano che oramai è ospite fisso! Mi chiedo come faccia a tollerare quell’immagine, considerando il suo ruolo nella città! Ma che disgusto!”; ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Ilchecoronavirus. Stando fortisui social questa grafica andata in onda domenica 29 novembre a Non è: la regia ha manato in onda questa immagine proprio mentre il conduttore Massimostava parlando dell’emergenzaa Napoli. Immediate le reazioni su Twitter: “Solo da #in esclusiva lo”, scrive qualcuno. E ancora: “– scrive un altro utente – in quella fogna di sua trasmissione fa vedere ilche. Complimenti vivissimi al politico napoletano che oramai è ospite fisso! Mi chiedo come faccia a tollerare quell’immagine, considerando il suo ruolo nella città! Ma che disgusto!”; ...

Italbasket : ?? Game Day! Si gioca. E i ragazzi non vedono l’ora! Palla a due alle 15.00 italiane. Diretta @SkySport Arena ??… - EnricoLetta : Il più grande calciatore di tutti i tempi. E non lo dico per l’emozione del momento. L’unica volta che lo vidi gioc… - MarcoC381 : RT @LucillaMasini: Lo sfondo del programma di Giletti rappresenta Napoli col Vesuvio che erutta Coronavirus. Al posto di Non è l'Arena, dov… - LuigiPa70 : RT @teoxandra: ?@cristiangori5? Grazie per questo articolo! ?? Non è l'Arena, il Vesuvio che erutta Covid scatena le polemiche: 'Che schifo… - teoxandra : ?@cristiangori5? Grazie per questo articolo! ?? Non è l'Arena, il Vesuvio che erutta Covid scatena le polemiche: 'C… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena HTTP/1.1 Server Too Busy