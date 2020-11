Mughini incontenibile contro Boldrini | Saviano e grillini | «Mezza calzetta» | «banale» | «inesistenti»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 30 novembre 2020) Si parte da Diego Armando Maradona, poi l’intervista dilaga a 360 gradi. Giampiero, giornalista, scrittore, intellettuale, in una lunga e bella intervista rilasciata al quotidiano “La Verità” non fa sconti ad alcuno. Con la consueta onestà intellettuale non teme il mainstram dilagante. Sul grande fuoriclasse scomparso si è espresso anche Roberto, che ha scritto: «Non pensavo Maradona fosse mortale e non un Dio». La zampata dinon si fa attendere: «Ho letto queste sue frasi, incredibilmente banali, in cui il napoletanista sopravanza così tanto l’ intellettuale. Del resto, non so dire quantovalga come intellettuale». E’ la risposta. Ma non finisce qui con l’autore di Gomorra.su: “Non so quanto valga come intellettuale” Non crede alle ...