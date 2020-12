"Ma è possibile?". Conte maestro di poltrone: l'ultima? "Un esercito di esperti al posto del Parlamento" (Di lunedì 30 novembre 2020) Giuseppe Conte maestro di poltrone. Il premier, per redigere il piano da presentare alla Commissione europea per ottenere gli aiuti anti-coronavirus, propone una sfilza di personalità. Una vera e propria vergogna sulla quale con un cinguettio al vetriolo si è scagliato anche Paolo Becchi: "Dopo le task force legate alla pandemia ora un esercito di trecento esperti guidati da sei manager scelti da Conte per fare quello che dovrebbe fare il Parlamento: controllare il Recovery Fund. Vi pare possibile?". La critica è arrivata anche dall'opposizione. D'altronde non è una novità che le task-force nominate dal presidente del Consiglio in piena pandemia abbiano solo peggiorato la situazione rallentando i lavori. Pensare che Ursula von der Leyen, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 30 novembre 2020) Giuseppedi. Il premier, per redigere il piano da presentare alla Commissione europea per ottenere gli aiuti anti-coronavirus, propone una sfilza di personalità. Una vera e propria vergogna sulla quale con un cinguettio al vetriolo si è scagliato anche Paolo Becchi: "Dopo le task force legate alla pandemia ora undi trecentoguidati da sei manager scelti daper fare quello che dovrebbe fare il: controllare il Recovery Fund. Vi pare?". La critica è arrivata anche dall'opposizione. D'altronde non è una novità che le task-force nominate dal presidente del Consiglio in piena pandemia abbiano solo peggiorato la situazione rallentando i lavori. Pensare che Ursula von der Leyen, ...

