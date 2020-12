F1, i piloti dopo l’incidente di Grosjean: «Conta solo la vita» (Di lunedì 30 novembre 2020) È un sorriso tranquillizzante quello di Romain Grosjean anche se da un letto d’ospedale. «Spero di potervi scrivere presto e dirvi che sto bene. Ero contrario all’Halo qualche anno fa. Ma credo che sia la cosa migliore che è stata introdotta in Formula 1. Senza Halo non sarei qui a parlarvi». Grosjean è il pilota uscito praticamente illeso dalle fiamme sulla pista del Gp del Bahrain. Leggi su vanityfair (Di lunedì 30 novembre 2020) È un sorriso tranquillizzante quello di Romain Grosjean anche se da un letto d’ospedale. «Spero di potervi scrivere presto e dirvi che sto bene. Ero contrario all’Halo qualche anno fa. Ma credo che sia la cosa migliore che è stata introdotta in Formula 1. Senza Halo non sarei qui a parlarvi». Grosjean è il pilota uscito praticamente illeso dalle fiamme sulla pista del Gp del Bahrain.

Per alcuni secondi l’incubo della tragedia ha stretto alla gola la Formula 1. Sono ripassate davanti agli occhi le immagini della primavera 1994 quando, in un solo weekend, la dea ...

