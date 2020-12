Casina Raffaello | al via ‘Questo gioco te lo regalo io!’

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 30 novembre 2020) Roma – Fino al 22 dicembre prosegue adiil servizio di doposcuola dedicato ai bambini dai 4 agli 11 anni compiuti, con nuovi laboratori creativi ispirati proprio al Natale e con un’attenzione particolare al tema della solidarieta’. Nello spazio arte e creativita’ dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunita’ Solidale di Roma Capitale, gestito in collaborazione con Zetema Progetto Cultura, ogni martedi’ e giovedi’ pomeriggio i bambini potranno giocare e allo stesso tempo imparare divertendosi, creando con le proprie mani decorazioni natalizie, letterine e biglietti d’auguri. Inoltre, in vista del 20 dicembre in cui si celebra ogni anno la Giornata Internazionale della Solidarieta’ umana istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2005,diorganizza l’evento benefico ...