Seconde case, ecco chi potrà andare: le regole per spostarsi nelle Regioni, lo strappo della Toscana

Se la mappa della diffusione del Covid in Italia è sempre meno rossa e più arancione e gialla, sarà comunque un Natale all?insegna del coprifuoco. No agli spostamenti da...

No agli spostamenti da una regione all’altra, regole ferree sulle seconde case. Il governo non allenta la linea del rigore, il timore di trasferimenti di massa per le feste che potrebbero innescare ...

Da lunedì tornano a scuola 719mila studenti dopo le misure anti-Covid

Nuovo cambiamento nella didattica a partire da domani: con il passaggio di alcune Regioni dalla zona rossa a quella arancione da lunedì infatti torneranno in classe 719mila studenti, mentre altri 3.32 ...

