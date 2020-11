La nuova discreta vita di Stéphanie di Monaco | tutta figlie e circo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 29 novembre 2020) Alla festa nazionale del Principato di Monaco si sono visti quasi tutti i componenti di casa Grimaldi. Con l’eccezione di due grandi assenti: oltre a Charlotte Casiraghi, che col marito Dimitri Rassam e i suoi due bambini vive nella campagna di Parigi e ormai da anni rifugge gli eventi mondani, mancava anche Stéphanie di Monaco, 55 anni. La principessa di solito non perde mai le celebrazioni del 19 novembre, il giorno più importante dell’anno per i monegaschi. Eppure stavolta non c’era. D’altronde la sua vita, ormai, è molto diversa dai tempi in cui – tra gli anni Ottanta e Novanta – era chiacchieratissima per le sue scelte da ribelle (ha fatto la stilista, la modella e la cantante) e dava scandalo coi suoi amori «plebei».