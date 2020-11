Ho pianto per Diego (Di domenica 29 novembre 2020) Com’è bello piangere, Diego. Com’è bello piangere per te. Com’è bello piangere durante tutto il lungo omaggio di RaiUno rivedendoti in una, cento, mille immagini. Com’è bello piangere vedendo il tuo sorriso, il tuo sorriso di ragazzo felice, il tuo sorriso di vincitore unico, il tuo sorriso tra i compagni del Napoli, il tuo sorriso fra Dalma e Giannina, ma anche il tuo sorriso tirato di uomo sofferente, il tuo bellissimo sorriso doloroso degli anni difficili. Passano i giorni e più forte si fa questo sentimento di esserci appartenuti in questa avventura e felicità uniche che sono stati i tuoi sette anni napoletani. Come’è bello piangere ricordando gli anni felici, ricordando Napoli quando c’eri tu, i nostri affanni che si sciolsero al tuo semplice contatto, solo conoscendoti, vedendoti, inseguendoti, stringendoti la mano, abbracciandoti un po’. Se c’è un buon Dio, ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 29 novembre 2020) Com’è bello piangere,. Com’è bello piangere per te. Com’è bello piangere durante tutto il lungo omaggio di RaiUno rivedendoti in una, cento, mille immagini. Com’è bello piangere vedendo il tuo sorriso, il tuo sorriso di ragazzo felice, il tuo sorriso di vincitore unico, il tuo sorriso tra i compagni del Napoli, il tuo sorriso fra Dalma e Giannina, ma anche il tuo sorriso tirato di uomo sofferente, il tuo bellissimo sorriso doloroso degli anni difficili. Passano i giorni e più forte si fa questo sentimento di esserci appartenuti in questa avventura e felicità uniche che sono stati i tuoi sette anni napoletani. Come’è bello piangere ricordando gli anni felici, ricordando Napoli quando c’eri tu, i nostri affanni che si sciolsero al tuo semplice contatto, solo conoscendoti, vedendoti, inseguendoti, stringendoti la mano, abbracciandoti un po’. Se c’è un buon Dio, ...

