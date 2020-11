Fabrizio Pregliasco | Il virus diffuso ora è quello del Nord Italia? Servono altri studi Ci sono 6 varianti

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 29 novembre 2020) “affermazioni generali che necessitano di ulterioriscientifici. Vero è che da quel che si è visto ormai cisei, una in particolare con una maggiore capacità diffusiva. È una normale diffusione del”. Il professorcommenta così le dichiarazioni del virologo tedesco Alexander Kekulé, formulata in un libro di recente pubblicazione, The Corona Compass, e illustrata qualche giorno fa nell’ultima edizione del talk show della Zdf ‘Markus Lanz’: “Ilin tutto il mondo in questo momento non è ildi Wuhan. È ildel”. La variantena è quella denominata 614G che, spiega ...