Concorsi pubblici: la bassa statura può essere motivo di esclusione? (Di domenica 29 novembre 2020) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista dai Concorsi pubblici o dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti una statura minima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ... Leggi su termometropolitico (Di domenica 29 novembre 2020) Con una interessante ordinanza di quest’anno, la n. 7982 (qui il testo), la Corte di Cassazione chiarisce che se una procedura selettiva prevista daio dalle selezioni aziendali richiede tra i requisiti unaminima, è necessario sempre valutare se il requisito in questione è davvero determinante ai fini delle mansioni da svolgere. Vediamo allora più nel dettaglio che cosa ha statuito la Suprema Corte, a tutela dei diritti di coloro che intendono partecipare ad una selezione per accedere ad un nuovo lavoro. Se ti interessa saperne di più sulla recente sentenza della Cassazione relativa all’obbligo, gravante sui giovani disoccupati, di cercare un lavoro, clicca qui. Segui Termometro Politico su Google News Il principio accennato è interessante perché tutela uomini e donne indistintamente, contro ...

il_dipendente : @Potito40709597 Così si fa. Ora Le manca soltanto una raccomandazione, buona fortuna ?? - ilgustofilo : @FocusEconomia ho ascoltato l'intervento a Titolo 5...oltre che eliminare i fancazzisti serve fare in modo che nei… - Mario84441682 : RT @AssoCare: Farsi assumere come Medici, Professionisti Sanitari, Ostetriche, Amministrativi, Autisti Soccorritori o Tecnici nel SSN non è… - AssoCare : Farsi assumere come Medici, Professionisti Sanitari, Ostetriche, Amministrativi, Autisti Soccorritori o Tecnici nel… - AssoCare : Diventa Infermiere nella sanità pubblica! Concorsi pubblici per decine di posti a tempo indeterminato e determinato… -

Ultime Notizie dalla rete : Concorsi pubblici Concorsi pubblici e Covid-19 Altalex Italiani bocciati in storia, per la metà Mussolini è stato re d'Italia

(AGR) Qualche sentore si è avuto nei recenti concorsi delle amministrazioni pubbliche balzati alle cronache per gli incredibili sfondoni [...] ...

Semplificare il processo di esecuzione delle opere pubbliche: all’Ars disponibilità all’accoglimento degli emendamenti

Semplificare il processo di esecuzione delle opere pubbliche: dalla Regione disponibilità all’accoglimento degli emendamenti La Sicilia motore nazionale per il rilancio dei lavori pubblici e della li ...

(AGR) Qualche sentore si è avuto nei recenti concorsi delle amministrazioni pubbliche balzati alle cronache per gli incredibili sfondoni [...] ...Semplificare il processo di esecuzione delle opere pubbliche: dalla Regione disponibilità all’accoglimento degli emendamenti La Sicilia motore nazionale per il rilancio dei lavori pubblici e della li ...