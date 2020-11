Cecilia Rodriguez arriva a minacciare: “Se continui te lo dimostro io” – VIDEO (Di domenica 29 novembre 2020) Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen, oggi ha minacciato pubblicamente un utente dopo una scomoda domanda. Cecilia Rodriguez – InstagramLa bella sorellina di Belen Rodriguez ormai ha preso la sua strada ed è sempre al centro dell’attenzione, grazie anche alla relazione con Ignazio Moser, ex ciclista professionista e ad oggi influencer di successo. Negli ultimi giorni ha fatto sapere ai suoi affiatati followers di aver iniziato una campagna pubblicitaria con GUESS. Il grande marchio made in USA, ha scelto Cecilia sicuramente per il numero enorme di followers sui suoi profili social. Lei d’altro canto si è mostrata felicissima poiché, a sua detta, era uno dei brand con cui aveva sempre sognato di collaborare. Ovviamente ha già fatto qualche spoiler ai suoi ... Leggi su kronic (Di domenica 29 novembre 2020), sorella della più famosa Belen, oggi ha minacciato pubblicamente un utente dopo una scomoda domanda.– InstagramLa bella sorellina di Belenormai ha preso la sua strada ed è sempre al centro dell’attenzione, grazie anche alla relazione con Ignazio Moser, ex ciclista professionista e ad oggi influencer di successo. Negli ultimi giorni ha fatto sapere ai suoi affiatati followers di aver iniziato una campagna pubblicitaria con GUESS. Il grande marchio made in USA, ha sceltosicuramente per il numero enorme di followers sui suoi profili social. Lei d’altro canto si è mostrata felicissima poiché, a sua detta, era uno dei brand con cui aveva sempre sognato di collaborare. Ovviamente ha già fatto qualche spoiler ai suoi ...

