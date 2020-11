Cagliari-Spezia 2-2 | Nzola riaggiuanta i sardi al 96?

(Di domenica 29 novembre 2020) Finisce 2-2 tra. Primo tempo caratterizzato dal dominio della squadra ligure ch sfocia nel vantaggio di Gyasi al 36' che sfrutta al massimo una azione fantastica di Bastoni che salta mezza difesa e offre l`assist per l`attaccante ghanese. La risposta delarriva solo nel secondo tempo grazie al sesto gol in campionato di Joao Pedro al 52' che infila Provedel dopo un rimpallo fortunoso. Il sorpasso arriva poco dopo grazie al gol Pavoletti che di tacco la mette dentro dopo un cross perfetto del solito Zappa. Lotrova però la forza nei minuti conclusivi ed arriva al pareggio grazie ad un rigore concesso dal Var che trasfroma.Nona giornata: Sassuolo-Inter 0-3, Benevento-Juventus 1-1, Atalanta-Verona 0-2, Lazio-Udinese 1-3, Bologna-Crotone 1-0, Milan-Fiorentina 2-0, ...

Un Cagliari in emergenza per casi legati al Covid-19 ospita una Spezia lanciatissimo, che ne arriva da due risultati utili consecutivi. Le formazioni ufficiali e il tabellino della sfida: CAGLIARI (4- ...Pareggio beffa per il Cagliari , 2-2 contro lo Spezia nel match delle 18 di domenica 29 novembre , valevole per la nona giornata di Serie A ...