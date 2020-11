Serie A, le partite della 9a giornata di campionato: a che ora e dove vederle in TV e streaming (Di sabato 28 novembre 2020) Inizia oggi alle 15:00 la nona giornata del campionato Serie A 2020/2021: dove vedere le partite in TV e streaming. Oggi inizia la nona giornata del campionato di calcio di Serie A con l'anticipo Sassuolo-Inter e terminerà lunedì sera con due posticipi. A che ora e dove vedere le partite? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio. dove vederle in TV SABATO 28 NOVEMBRE Sassuolo-Inter, ore 15:00 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi Benevento-Juventus, ore 18:00 (Sky Sport Serie A 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani ... Leggi su movieplayer (Di sabato 28 novembre 2020) Inizia oggi alle 15:00 la nonadelA 2020/2021:vedere lein TV e. Oggi inizia la nonadeldi calcio diA con l'anticipo Sassuolo-Inter e terminerà lunedì sera con due posticipi. A che ora evedere le? Si potrà con l'abbonamento a SKY e DAZN, ma scopriamolo nel dettaglio.in TV SABATO 28 NOVEMBRE Sassuolo-Inter, ore 15:00 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Fabio Caressa, commento: Giuseppe Bergomi Benevento-Juventus, ore 18:00 (Sky SportA 202, Sky Sport 251) Telecronaca: Riccardo Trevisani, commento: Daniele Adani ...

Prosegue la Serie A con gli incontri della nona giornata. Come di consueto Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE i tabellini delle partite in programma, fornendo anche la classifica.

